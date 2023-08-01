Пытавшегося уйти от полиции подростка на скутере задержали на детской площадке в Ижевске

В столице Удмуртии инспекторы ДПС задержали подростка за рулем скутера, который попытался скрыться от полиции. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, во время несения службы полицейские заметили отсутствие шлемов на водителе и пассажире. Однако сигнал об остановке подросток решил проигнорировать и попытался скрыться, резко увеличив скорость.

Сотрудники полиции организовали преследование с включенными проблесковыми маяками. Молодой человек свернул во двор по ул. Архитектора Берша, чтобы скрыться от инспекторов. Однако уйти от преследования через детскую площадку, на которой в это время находились дети и их родители, подростку не удалось «благодаря неравнодушным гражданам».

Водителем скутера оказался 14-летний ижевчанин. В отношении законного представителя подростка составили административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ («Передача права управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством»). За данное нарушение предусматривается до 30 тыс. руб. штрафа. В настоящее время решается вопрос о привлечении их к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.