МИД России считает, что Зеленский компрометирует США ударами по России

Представитель Министерства иностранных дел России Марии Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский компрометирует США, проводя террористические атаки на гражданскую инфраструктуру РФ.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Зачем это Зеленскому? Во-первых, нутро такое, гнилое, служащее тьме. Во-вторых, шантаж Белого дома на предмет еще большей "помощи"»,— написала госпожа Захарова в Telegram.
При этом представитель МИДа недоумевает, зачем это президенту США Джо Байдену, особенно на фоне скорого начала предвыборной кампании. По мнению Марии Захаровой, тема терроризма будет все плотнее ассоциироваться с американским либерализмом. «Идеологический цугцванг. Выход из него американцы исторически находили хирургический»,— заключила она.
В ночь на 1 августа Москва подверглась атаке беспилотников. По данным Минобороны России, всего в атаке было использовано три БПЛА. Два аппарата были перехвачены средствами ПВО в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Московской области. Один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего упал на территории «Москва-Сити», повредив здание в IQ-квартале, которое пострадало в ходе предыдущей атаки 30 июля. В этом здании расположены офисы Минцифры, Минэкономики, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя последний удар по «Москва-Сити», заявил, что атаки беспилотников по территории России будут происходить чаще. «Все, что будет дальше происходить в России,— объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны»,— написал он в Twitter.
Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».