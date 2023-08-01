В Краснодаре не будут проводить шествие ко дню ВДВ

Официального шествия ко дню ВДВ 2 августа в Краснодаре не планируют. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«В администрацию Краснодара уведомлений о его проведении не поступало»,— говорится в сообщении.

Среди официальных мероприятий запланированы торжественные возложения цветов к Вечному огню, бюсту генерала Маргелова, памятнику студентам Краснодарского государственного института физической культуры, воинам-интернационалистам Валерию Королю, Вадиму Миронову и Павлу Пидине. Возложение к Вечному огню запланировано на 11:00.

Анастасия Донскова

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