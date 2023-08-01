Градозащитница раскритиковала проект деревянной крепости в Угличе

Ярославская градозащитница Ольга Мазанова считает недопустимым строительство макета деревянной крепости в Угличском кремле. Об этом она рассказала «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз крепостной стены в Угличе

Фото: документы к проекту благоустройства Углича Эскиз крепостной стены в Угличе

Фото: документы к проекту благоустройства Углича

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках проекта «Углич. Крепость, которой нет» на федеральные средства планируется возвести деревянную крепостную стену с тремя башнями протяженностью 193 метра. Авторы проекта указывают, что будет воссоздана часть стены XVII века. Госпожа Мазанова считает, что это невозможно сделать на научной основе.

«Я против, потому что это муляжи. На научной основе такие макеты не создашь. Я не слышала о каких-то археологических раскопках, которые бы подтверждали, что именно здесь была стена, нет достоверных исторических свидетельств, как именно она выглядела. Все это может быть сделано лишь на основании каких-то аналогов. У настоящих специалистов, понимающих в древнерусской архитектуре, это вызывает отвращение и сработает в минус. Это Потемкинские деревни, а не повышение туристической привлекательности»,— сказала «Ъ-Ярославль» Ольга Мазанова.

По словам госпожи Мазановой, строительство крепостной стены нарушит визуальное восприятие подлинных памятников Угличского кремля, в том числе Дворца угличских удельных князей XV века.

«На картинках, представленных в документах историко-культурной экспертизы, мы видим лето, когда памятники кремля закрыты деревьями. Зимой будет совершенно другая ситуация. Исторические панорамы Углича будут нарушены макетами 20-метровых башен. Это навредит историческому облику Углича»,— полагает градозащитница.

Антон Голицын