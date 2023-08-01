В ряде домов Орла сегодня отключат воду и электричество

В нескольких домах Орла 1 августа произойдет временное отключение воды и электричества, рассказали в мэрии облцентра со ссылкой на информацию АО «Орелгортеплоэнерго».

В связи с запланированными ранее работами в котельных произойдут следующие отключения:

до 17:00 не будет холодной воды в домах 119, 121 и 123 по улице Грузовой и в домах 28б, 28 по улице Привокзальной;

до 23:00 отключена холодная и горячая вода в доме 57 на улице Левый берег Оки, а также на переулке Рыночном, 5, на улице Гостиной, 3, на улице Черкасской, 2, а также в домах 1, 3, 4, 5, 6 на улице Машиностроительной.

Электроэнергию в связи с техобслуживанием подстанций отключат в следующих домах:

до 12:00 в домах 72 и 78 по улице Пожарной;

до 17:00 в доме 29 по Наугорскому шоссе.

Валерия Розбот