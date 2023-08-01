Bloomberg: Foxconn построит в Индии два завода по производству комплектующих

Тайваньская компания Foxconn Technology Group, главный поставщик комплектующих для Apple, вложит $500 млн в строительство в Индии двух заводов по производству комплектующих. Об этом агентству Bloomberg сообщили источники. Официальное объявление об этом, по данным источников, может быть сделано уже на этой неделе.

Как сообщает Bloomberg, оба завода будут построены в южном штате Карнатака. По крайней мере один из них будет производить комплектующие для продукции Apple, в том числе для iPhone. Точное месторасположение этих заводов пока не определено.

Кроме того, Foxconn вчера подписала соглашение с властями индийского штата Тамилнад, в рамках которого тайваньская компания инвестирует $194 млн в строительство нового завода по производству комплектующих. Этот проект, по оценкам производителя, позволит создать 6 тыс. рабочих мест.

Новые соглашения заключаются в рамках стратегии тайваньской компании диверсифицировать производство, не ограничивая его размещением на территории Китая. В марте текущего года Foxconn уже получила одобрение властей индийского штата Карнатака на инвестирование около $700 млн в расширение производства iPhone в Индии.

Алена Миклашевская