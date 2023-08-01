Самой продаваемой недвижимостью в Краснодаре за полгода стали однокомнатные квартиры и студии

В Краснодаре по итогам первого полугодия 2023 года самой продаваемой недвижимостью стали однокомнатные квартиры и студии. Об этом говорится в исследовании строительной компании DOGMA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На долю однокомнатных квартир пришлось 43% от общего числа продаж, студий — 26%. Около половины от общего числа проданных жилых помещений составляют квартиры площадью от 30 до 50 кв. м.

«За данный период 96% всех квартир приобретались в ипотеку. Из этого числа 36% дольщиков воспользовались государственной программой "Семейная ипотека", которая позволяет получить кредит на покупку жилья по сниженной ставке до 6% и с первоначальным взносом от 15%»,— говорится в сообщении.

Наибольшим спросом пользуются квартиры с ремонтом, однако, как отмечают эксперты, доля такой недвижимости на рынке, включая меблированные квартиры, не превышает 4%. Аналитики организации отметили тенденции роста спроса на кладовые помещения и покупки квартир с ремонтом в ипотеку.

Анастасия Донскова

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