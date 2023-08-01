Орловские власти объявили поиск подрядчиков на установку девяти рекламных конструкций

Департамент госимущества и земельных отношений Орловской области объявил три аукциона по выбору подрядчика для установки и эксплуатации шести рекламных конструкций в облцентре и трех — в Мценске. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 592,8 тыс. руб. Это стоимость годовой работы с конструкциями. На торгах будут разыграны права на пятилетнее пользование тремя светодиодными экранами, пятью билбордами и одним ситибордом.

На первом аукционе будет разыгрываться право на установку и эксплуатацию трех светодиодных экранов в Орле. Они будут расположены на пересечении улицы Октябрьской с улицей Ломоносова, у дома №3 на улице Наугорское шоссе и на пересечении улицы Васильевской с улицей 1-й Посадской. Их начальная цена варьируется от 68,8 тыс. руб. до 122,4 тыс. руб.

На втором аукционе будет предложено право на работу с ситибордом и двумя билбордами в Орле с начальной ценой от 25,4 тыс. руб. до 56,9 тыс. руб. Ситиборд будет находиться у дома №134 на улице Октябрьской, билборды — у дома №19 на улице Михалицына и у дома №1д на улице Раздольной.

На третьем аукционе будет определен подрядчик для работы с билбордами, годовая эксплуатация каждого из которых обойдется ему как минимум в 51,5 тыс. руб. Все они будут расположены в Мценске: на улицах Тургенева и Автомагистраль и на Орловской площади.

Заявки на участие в аукционах можно подать до 21-23 августа, итоги подведут 29-31 августа.

В марте этого года стало известно, что Орловская область продлила 209 договоров на пользование рекламными конструкциями.

О том, почему участники рынка наружной рекламы в Воронеже просили оградить их от единого оператора, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Оу, щит».

Алина Морозова

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