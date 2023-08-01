Завершение строительства мукомольного комбината в Ейском районе перенесли на 2025 год

Сроки реализации проекта по строительству мукомольного комбината в Ейском районе перенесли, ориентировочно на II-III квартал 2025 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу ООО «СП "Агро Трейд Комплекс"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ейского района Фото: пресс-служба администрации Ейского района

В настоящее время, по заявлению представителя компании, идет корректировка проектной документации в связи с изменением технических заданий, строительство не началось.

Под объект отведен участок площадью 2,5 га. Проектом предусмотрено строительство двух очередей мощностью по 300 тонн переработки сырья в сутки. Объем инвестиций достигает 1,5 млрд руб.

«Проектная мощность: 210 тыс. тонн зерновой муки и 50 тыс. тонн кукурузной муки в год»,— сообщили в администрации Ейского района.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СП "Агро Трейд Комплекс"» зарегистрировано в 2019 году в Ейске. Производство муки из зерновых культур является основным видом деятельности предприятия. Одним из совладельцев предприятия является турецкая компания «Эрья Хайванджилык Гыдасанайи Ве Тиджаретлимитед Ширкети» (45%). Основная доля в УК принадлежит обанкротившемуся краснодарскому «Стройинвестцентру» (51%), еще 4% доли в уставном капитале принадлежат гражданину Азербайджана (по ГМЦ Росстата). В 2022 году компания понесла убытки в размере 82 тыс. руб. Двумя годами ранее убытки предприятия превышали 1 млн руб.

Анастасия Донскова

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