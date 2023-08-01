Headhunter: 64% работающих воронежцев спят меньше семи часов в день

Спать по 7-8 часов в день удается лишь каждому третьему работающему жителю Воронежской области. Такие данные получили в результате опроса рекрутинговая компания Headhunter и «Сбер еаптека». При этом 62% работающих жителей Воронежской области необходимо столько спать, чтобы чувствовать себя бодрыми, выяснили исследователи. Еще треть (35%) признались, что им нужно 9-11 часов сна для хорошего самочувствия, и только 4% жителей региона для полноценного отдыха достаточно семи часов и менее.

При этом 64% спят меньше 7-8 часов в сутки: из них для 35% стандартный ночной сон составляет 6-7 часов, еще для 18% — 5-6 часов, а для оставшихся 11% — меньше пяти часов. Больше девяти часов спят около 4% опрошенных.

«Чаще всего отмечали, что обычно спят положенные 7-8 часов, сотрудники розничной торговли, специалисты в сфере искусства, развлечений и массмедиа и ИТ-специалисты. Среди тех, кто обычно спит шесть часов и меньше, больше всего рабочих, медиков, сотрудников сферы туризма и общепита, а также юристов»,— рассказала руководитель пресс-службы hh.ru ЦФ Валерия Иванова.

О том, почему в Черноземье растет борьба за рабочую силу, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова