Медиагольф-турнир объединил игроков и селебрити

Турнир «Лига Ставок Media Golf», дававший старт открытому чемпионату Московской области по гольфу, состоялся в Pestovo Golf & Yacht Club. Турнир с призовым фондом 1 млн руб. был организован по стандарту Pro-Аm, то есть на поле встретились команды, составленные из четырех игроков — как профессионалов, так и любителей, включая медийных лиц. Последних, несмотря на дождливую погоду, собралось довольно много. Среди них, в частности, были замечены рэпер Элджей, футбольный тренер Леонид Слуцкий, спортсмены Артем Дзюба и Евгений Плющенко и другие. Мероприятие завершилось развлекательной программой: гости смогли попробовать свои силы в «ночном гольфе» и гольф-дартсе на меткость. Атмосферу создавали световые инсталляции, светящиеся мячики, диджей-сеты и живой джаз.

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