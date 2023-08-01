«Теплосеть СПб» проводит повторные испытания на юго-западе Петербурга

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в первых числах августа проведут повторные испытания сетей в Кировском и Красносельском районах города.

Как сообщили в компании, во вторник, 1 августа, в зону работ входят тепловые сети, расположенные на улицах: Автомобильная, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого, Подводника Кузьмина, Козлова, проспектах Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов и Народного Ополчения.

В среду, 2 августа, трубы на плотность и прочность проверят на улицах: Червонного Казачества, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести и на проспекте Маршала Жукова.

Ранее «Ъ-СПб» писал о планируемых гидравлических испытаниях в 11 районах города Петербурга.

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