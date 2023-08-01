В Ярославле начали ремонт Мукомольного переулка

В Ярославле в субботу, 29 июля, приступили к дорожным работам на Мукомольном переулке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках одного контракта подрядчик ООО «Восток Запад Транзит» выполнит ремонт улиц Лисицына и Кудрявцева и Мукомольного переулка за 38 млн руб.

«На участке от улицы Большой Октябрьской до улицы Которосльной набережной подрядная организация заменит верхний слой асфальтобетонного покрытия и частично бортовые камни, нанесет дорожную разметку из термопластика»,— сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

По информации мэрии, подрядчик уже приступил к фрезерованию асфальта и частичному демонтажу бортового камня. Как отметил господин Овчаров, работы планируется завершить в течение 10 дней, то есть 7 августа, и провести техническую приемку.

Алла Чижова