В станице Ленинградской проведут учения авиации со стрельбой

На мишенном поле в станице Ленинградской пройдут авиационные учения с применением средств поражения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградского района.
Фото: пресс-служба администрации Ленинградского района
Учения пройдут в период с 14:00 до 22:00.
«В период проведения полетов категорически запрещено нахождение людей на территории полигона»,— говорится в сообщении.
Ранее полеты со стрельбой проводились на территории муниципалитета в середине июня. Учения на мишенном поле войсковой части 55575 длились в течение трех дней.
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