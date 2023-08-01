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В станице Ленинградской проведут учения авиации со стрельбой

На мишенном поле в станице Ленинградской пройдут авиационные учения с применением средств поражения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградского района.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградского района

Фото: пресс-служба администрации Ленинградского района

Учения пройдут в период с 14:00 до 22:00.

«В период проведения полетов категорически запрещено нахождение людей на территории полигона»,— говорится в сообщении.

Ранее полеты со стрельбой проводились на территории муниципалитета в середине июня. Учения на мишенном поле войсковой части 55575 длились в течение трех дней.

Анастасия Донскова

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