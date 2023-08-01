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В Севастополе ограничили движение морского транспорта

В Севастополе приостановили движение морского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города.

Фото: пресс-служба департамента транспорта Севастополя

Фото: пресс-служба департамента транспорта Севастополя

Для пассажиров организованы автобусные перевозки.

«На конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте»,— говорится в сообщении.

Об изменениях в работе морского транспорта будет сообщаться дополнительно, отметили в ведомстве.

Анастасия Донскова

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