В Краснодаре 26% жителей хотят отпуск длительностью более четырех недель

В Краснодаре 26% работающих жителей заявили, что идеальный отпуск должен длиться более четырех недель. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Четырехнедельный отпуск устраивает 30% опрошенных, три недели для отдыха необходимо 19% респондентов, две — 13%. Всего 2% опрошенных краснодарцев довольны 10-дневным отпуском.

«Тех, кому для отдыха хватает короткого отпуска, больше среди опрошенных до 34 лет, тогда как четыре недели чаще требуется старшему поколению»,— говорится в сообщении.

Более длительный отпуск чаще нужен сотрудникам организаций, получающим от 80 тыс. руб. в месяц и более (23%). Среди зарабатывающих менее 50 тыс. руб. отдых свыше четырех недель необходим 15% опрошенных.

Анастасия Донскова

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