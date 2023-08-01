Воронежский «Факел» подписал контракт с 18-летним вратарем Владиславом Калиничевым

Воспитанник воронежского «Факела», выступающий за молодежную сборную в первенстве МФЛ вратарь Владислав Калиничев подписал с командой профессиональный контракт. Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

«В сезоне-2022/2023 он дебютировал на уровне МФЛ и стал одним из лидеров первенства по проценту отраженных ударов. А сейчас Калиничев является лучшим в лиге по количеству матчей, проведенных без пропущенных мячей – три матча из четырех Влад отыграл “на ноль”»,— отметили в «Факеле».

«Факел» — единственный футбольный клуб в Черноземье, в этом сезоне играющий в РПЛ. Ранее гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе сообщал, что команда будет формироваться и после начала чемпионата, «благо трансферное окно будет открыто достаточно долго». Так, 25 июля клуб заключил контракт с хорватским крайним защитником 31-летним Антонио Яколишем.

Напомним, ранее «Факел» продлил контракты с защитниками Кириллом Сусловым, Сергеем Божиным, Русланом Магалем и Сергеем Брызгаловым, а также с нападающим Евгением Марковым. Кроме того, воронежский клуб выкупил у «Краснодара» центрального полузащитника Вячеслава Якимова, а аренду защитника Игоря Калинина у «Ростова» продлил. Клуб также подписал экс-голкипера подмосковных «Химок» Виталия Гудиева и их же нападающего Александра Долгова, а также 36-летнего вратаря казанского «Рубина» Александра Беленова и защитника Федора Кудряшова, экс-игрока сборной России. «Факел» совершил бесплатный трансфер полузащитника Абдулы Багамаева, который выступал за молодежную команду столичного «Локомотива». Кроме того, полузащитником «Факела» стал молдавский футболист Никита Моцпан.

О том, как изменились состав и стоимость воронежского «Факела» после первого сезона в РПЛ,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова

Читайте нас во ВКонтакте