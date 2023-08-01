Некоторым россиянам удалось вернуть доступ к части заблокированных в ОАЭ активов

Ряду российских инвесторов удалось разблокировать часть активов на инвестиционных счетах во втором по величине банке ОАЭ — Emirates NBD (ENBD). Речь идет о ценных бумагах американских эмитентов и части денежных средств на инвестиционных счетах в ENBD, рассказали РБК три юриста, специализирующиеся на таких операциях. Несмотря на разблокировку, доступ к европейским бумагам и выплатам по ним остается ограниченным.

Основательница юридической фирмы Nevskaya Consulting Дарья Невская уточнила, что клиентам из России удалось вернуть свободный доступ к части заблокированных ценных бумаг путем перевода их в другие депозитарии. Перевод активов в другие депозитарии, по ее словам, остается единственным способом разблокировки ценных бумаг. Однако сделать это можно только с активами, не номинированными в евро.

В апреле российские клиенты Emirates NBD начали получать письма с предупреждением о переводе их активов на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Мера была принята в связи с санкциями Евросоюза, подразумевающими запрет на оказание финансовых услуг россиянам и продажу им бумаг, номинированных в евро. ENBD наряду с европейскими и швейцарскими кредитными организациями пользуется услугами депозитариев Clearstream и Euroclear и обязан выполнять их требования по блокировке российских активов.

Милена Костерева