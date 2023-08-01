В Тюмени открыли движение по пересечению улицы Мельникайте и обхода

В Тюмени открыли движение по правоповоротному съезду в районе транспортной развязки на пересечении ул. Мельникайте и обхода города. Об этом сообщили в главном управлении строительства (ГУС) Тюменской области. Протяженность съезда составила 622 м., а ширина — пять м.

Сейчас автомобили могут поворачивать с объездной дороги на ул. Мельникайте, не выезжая на кольцо. Ожидается, что открытие съезда на треть снизит риск появления пробок около кольца.

Кроме того, вдоль ул. Мельникайте был построен тротуар для пешеходов. Он соединил надземный переход с остановкой общественного транспорта.

Напомним, на ул. Мельникайте в районе пересечения с ул. Котовского планируют построить новый подземный пешеходный переход. Сейчас подрядчику проводит экспертизу проектной документации, результаты инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте