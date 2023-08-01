Главные новости к утру 1 августа

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В Харькове произошла серия взрывов. В городе после этого возникли перебои с энергоснабжением и водоснабжением.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов проверил передовой пункт управления группировки войск на запорожском направлении. Он обратил внимание на ведение контрбатарейной борьбы.

Буркина-Фасо и Мали будут считать объявлением им войны интервенцию в Нигер. Так они отреагировали на угрозы Экономического сообщества стран Западной Африки. Как мятеж в Нигере может сказаться на цене урана

Nemiroff инициировала судебный спор с бывшим российским партнером, узнал «Ъ». Владелец бренда требует от холдинга «Объединенные пензенские водочные заводы» прекратить использование марки. О споре

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что делегация его страны не будет участвовать в мирных переговорах по Украине без участия России. Такие переговоры должны скоро состояться в Саудовской Аравии. Об инициативе

Боливия официально уведомила о желании вступить в БРИКС.

В российской киноиндустрии растет дефицит специалистов. Число вакансий актеров в РФ за полгода увеличилось на 17%, специалистов по кинопроизводству — на 77%.

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