На трассе в Тюменской области подросток устроил ДТП, в котором пострадали пять человек

В Тюменской области на трассе Исетское — Упорово произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Инцидент произошел вечером 31 июля на 21-м км дороги.

По предварительным данным, 17-летний парень, который находился за рулем Chevrolet Niva, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. В аварии пострадали оба водителя, два пассажира Nissan и пассажирка Niva. Четверо пострадавших госпитализированы.

В ГИБДД отметили, что водительских прав у подростка не было. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

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