Медведев о рукопожатии саблистов: нарушать правила нельзя, в Средние века за это рубили голову

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент с отказом украинской саблистки Ольги Харлан пожать руку россиянке. Он напомнил, что за нарушение правил в Средние века «рубили голову», а в России — четвертовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так»,— написал господин Медведев в Telegram.

Инцидент произошел на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Ольга Харлан победила Анну Смирнову в 1/32 финала со счетом 15:7. После поединка россиянка хотела подойти к украинке, но та выставила саблю вперед и не подпустила соперницу к себе, а затем покинула дорожку. Смирнова подала протест и ждала решения 50 минут, оставаясь на дорожке. Украинка получила дисквалификацию, потому что правила требуют рукопожатия соперников после встречи. Международная федерация фехтования позднее отменила наказание и Харлан смогла принять участие в командных соревнованиях. По информации СМИ, рукопожатия на соревнованиях по фехтованию разрешат заменять приветствием на расстоянии.