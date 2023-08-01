Советник Шойгу: ЧВК — инструмент олигархов для получения власти

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий считает, что частные военные компании (ЧВК) являются средством для олигархов по перехвату власти в государствах. По его мнению, они являются не просто «частными армиями», а форпостами глубинного государства (deep state), которое реализует в мире стратегию разрушения государств.

Господин Ильинский выразил свое мнение в статье для журнала «Арсенал Отечества». Выдержки приводит «РИА Новости». Примерно такое же мнение он высказывал и до мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«ЧВК — это элемент системы перехватывания олигархией власти у избранных и контролируемых народом легитимных политических институтов национальных государств»,— написал господин Ильницкий. По его мнению, такие компании являются вооруженными структурами с мощной и разветвленной системой информационного обеспечения — с Telegram-каналами, СМИ, информагентствами, стриминговыми каналами, а также пулом «прокупленных ими "независимых" журналистов и медиафункционеров, работающих, в том числе, в государственных СМИ».

Господин Ильницкий считает, что для ЧВК государства, и Россия в том числе,— это ресурсные территории с источниками «выкачивания богатства и денег». Советник Сергея Шойгу предостерегает от узаконивания в РФ таких компаний, в том числе «региональных армий», потому что это «прямой путь к сепаратизму и развалу государства на "княжества" со своими олигархическими кланами». «Монополия на насилие должна исключительно и строго сохраняться за российским государством»,— добавил он.

Примерно такие же мысли господин Ильницкий высказывал в статье для того же журнала «Арсенал Отечества» от 20 июня — то есть незадолго до мятежа ЧВК «Вагнер». В этой статье он называл ЧВК опасной тенденцией, которая ведет к эскалации насилия в «"серой зоне", где нет ни войны, ни мира», а также к разрушению государств, «к господству глобальной олигархии deep state». Аналогичные мысли он высказывал и уже после мятежа в своей авторской программе на радиостанции «Звезда».

Леонид Уварчев