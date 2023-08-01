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Коммерсантъ FM
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Белый дом об атаке беспилотниками Москвы: мы не поощряем и не способствуем этим ударам

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировала атаку беспилотниками Москвы. По его словам, США не поощряют такие удары.

«Я бы хотел четко дать понять, что мы не поощряем и не способствуем этим ударам»,— сказал господин Кирби CNN (цитата по ТАСС).

На уточняющий вопрос о том, выступает ли Белый дом против таких ударов, господин Кирби только повторил, что власти не поощряют и не способствуют им. По его словам, Вашингтон обсуждал с Киевом «озабоченности касательно ударов внутри России», но украинцы «сами отвечают за выбор целей и свои действия». Представитель Белого дома также отметил, что США сфокусированы на обеспечении Украины всем необходимым для контрнаступления.

Москва была атакована беспилотниками рано утром 30 июля. Повреждения получили две башни «Москва-Сити» — здание правительственного комплекса и «Око-2». Минобороны РФ объясняло, что два беспилотника упали в районе «нежилых зданий» «Москва-Сити» после того, как они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Об атаке — в материале «Ъ» «"Москва-Сити" подвергся падению».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

«Москва-Сити» после атаки беспилотниками. Фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал повреждения зданий незначительными

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал повреждения зданий незначительными

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Одинцовскимо районом Московской области

Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Одинцовскимо районом Московской области

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мужчина рядом с поврежденным зданием

Мужчина рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции и охранных служб на месте происшествия

Сотрудники полиции и охранных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденное здание

Поврежденное здание

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудник полиции на месте происшествия

Сотрудник полиции на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Пострадавшая башня «IQ-квартала» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал повреждения зданий незначительными

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС и Росгвардии на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Еще один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны в небе над Одинцовскимо районом Московской области

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Мужчина рядом с поврежденным зданием

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции и охранных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Машина пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденное здание

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудник полиции на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники пожарно-спасательного центра МЧС

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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