Белый дом об атаке беспилотниками Москвы: мы не поощряем и не способствуем этим ударам

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировала атаку беспилотниками Москвы. По его словам, США не поощряют такие удары.

«Я бы хотел четко дать понять, что мы не поощряем и не способствуем этим ударам»,— сказал господин Кирби CNN (цитата по ТАСС).

На уточняющий вопрос о том, выступает ли Белый дом против таких ударов, господин Кирби только повторил, что власти не поощряют и не способствуют им. По его словам, Вашингтон обсуждал с Киевом «озабоченности касательно ударов внутри России», но украинцы «сами отвечают за выбор целей и свои действия». Представитель Белого дома также отметил, что США сфокусированы на обеспечении Украины всем необходимым для контрнаступления.

Москва была атакована беспилотниками рано утром 30 июля. Повреждения получили две башни «Москва-Сити» — здание правительственного комплекса и «Око-2». Минобороны РФ объясняло, что два беспилотника упали в районе «нежилых зданий» «Москва-Сити» после того, как они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Об атаке — в материале «Ъ» «"Москва-Сити" подвергся падению».

Леонид Уварчев