Американским военным запретили покидать базу в Нигере

Военным США нельзя выходить за пределы военной базы в Нигере в районе города Агадес на фоне мятежа. Источники CNN сообщили, что около тысячи американских военнослужащих были возвращены на базу на прошлой неделе.

По данным телеканала, Вашингтон пока не принял решение, является ли происходящее в африканской стране государственным переворотом. Признание этого повлечет сокращение экономической и военной помощи. Собеседник CNN опасается, что это повлечет «серьезные последствия» для борьбы с терроризмом и поддержания стабильности в регионе.

Американские военные находятся в Нигере около 10 лет. Как отмечает CNN, они в основном консультируют и ведут обучение сил, которые борются с терроризмом.

Мятеж в Нигере начался рано утром 26 июля. Его возглавили военнослужащие президентской гвардии, которой руководил генерал Абдурахман Чиани. Военные ввели в стране комендантский час, приостановили действие конституции, а также запретили любую политическую активность партий. 28 июля генерал Чиани был назван новым президентом Нигера.

О реакции России и Запада на события — в материале «Ъ» «Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы».

Леонид Уварчев