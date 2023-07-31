В Липецкой области потратили 416 тысяч рублей на ремонт дорог после мятежа ЧВК «Вагнер»

Источники «Ъ-Черноземье» в правительстве Липецкой области подтвердили, что ремонт перекопанных экскаваторами дорог во время мятежа ЧВК «Вагнер» обошелся в 416 тыс. руб.

24 июля власти региона пошли на радикальные меры, чтобы остановить движение техники ЧВК по Липецкой области. На пяти участках региональных дорог экскаваторами были вырыты рвы.

Вечером того же дня, когда силы ЧВК решили вернуться в полевые лагеря, власти приступили к восстановлению дорог. Ремонт 236 кв. м. дорожного полотна завершили 26 июня.

В Воронежской области ущерб от мятежа составил 4-5 млн руб. Из-за перестрелки там пострадали два десятка домов, хозпостройки и машины. Ущерб от действий «Вагнера» в Ростове-на-Дону составил 92,5 млн руб.

Сергей Толмачев