Главные новости за 31 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Бывшего сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене. Его обвинили в передаче сведений иностранной разведке.

В Батуми задержали нескольких участников протеста, не согласных с заходом в порт круизного лайнера Astoria Grande, следующего из Сочи в Турцию через Грузию. После скандала порт Батуми убрали из туристических маршрутов круизного лайнера.

В Крымске завершено расследование дела уличного стрелка, убившего четырех человек в ноябре 2022 года.

В Краснодаре оштрафовали водителя BMW, возившего на крыше авто обнаженную девушку. Также полицейские установили личность самой девушки.

В парке «Краснодар» изменили время выдачи QR-кодов для посещения Японского сада. Теперь они будут доступны к выдаче семь раз в день.

Самый большой детский сад на юге России, который возводят в Сочи в микрорайоне Кудепста, планируют открыть в начале 2025 года. Он будет рассчитан на 550 воспитанников.

Ленинский районный суд Краснодара осудил 23 мужчин за 17 преступлений в сфере автострахования и ущерб в 10 млн руб.

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