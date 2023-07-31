Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности»,— говорится в Telegram-канале.

Движение машин по Крымскому мосту перекрывают уже не в первый раз. Для водителей и пассажиров опубликован алгоритм действий при объявлении сигнала тревоги.

Татьяна Ручкина

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