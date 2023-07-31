Избирком зарегистрировал пять кандидатов на пост губернатора Воронежской области

Избирательная комиссия Воронежской области зарегистрировала всех пятерых кандидатов, выдвинутых на выборы губернатора.

В комиссии сообщили, что на сегодняшнем заседании председатель Илья Иванов вручил удостоверения зарегистрированного кандидата Павлу Большову (ЛДПР), Игорю Борисову («Родина»), Андрею Рогатневу (КПРФ) и Ярославу Тарасову («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

На прошлой неделе удостоверение зарегистрированного кандидата получил действующий глава региона Александр Гусев («Единая Россия»).

Выборы губернатора Воронежской области пройдут 8, 9 и 10 сентября. Кроме того, в регионе впервые будет применено дистанционное электронное голосование — отдать свой голос на портале vybory.gov.ru и в мобильном приложении можно будет с 8 по 10 сентября.

Сергей Толмачев