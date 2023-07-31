В Крымске завершено расследование дела уличного стрелка, убившего четырех человек

Следователи Краснодарского края завершили расследование уголовного дела по факту убийства четырех человек и покушения на убийство еще стольких же при стрельбе в Крымске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю Михаила Репкина.
Фото: пресс-служба СКР
По его словам, сейчас потерпевшие знакомятся с материалами уголовного дела. После этого его направят прокурору на утверждение обвинительного заключения.
По данным следствия, 66-летний житель Крымска развелся несколько лет назад с супругой, после чего между ними начались судебные разбирательства по разделу имущества. Вечером 24 ноября после очередного судебного заседания, на котором мужчине отказали в удовлетворении исковых требований, он взял охотничье ружье, чтобы напасть на экс-супругу, которая находилась в районе ТЦ «Славянский».
Там он убил двух человек, супруге удалось скрыться. После этого он пришел к месту проживания бывшей жены и сына, зашел в офис на первом этаже дома, где работали родственники и знакомые его зятя, и убил еще двух мужчин. После он вышел на улицу и выстрелил в своего 35-летнего сына, стоявшего на балконе, но тот успел укрыться в квартире. Позже мужчина проник в автомобиль родственников и покончил с собой.
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