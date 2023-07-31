В Крымске завершено расследование дела уличного стрелка, убившего четырех человек

Следователи Краснодарского края завершили расследование уголовного дела по факту убийства четырех человек и покушения на убийство еще стольких же при стрельбе в Крымске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю Михаила Репкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

По его словам, сейчас потерпевшие знакомятся с материалами уголовного дела. После этого его направят прокурору на утверждение обвинительного заключения.

По данным следствия, 66-летний житель Крымска развелся несколько лет назад с супругой, после чего между ними начались судебные разбирательства по разделу имущества. Вечером 24 ноября после очередного судебного заседания, на котором мужчине отказали в удовлетворении исковых требований, он взял охотничье ружье, чтобы напасть на экс-супругу, которая находилась в районе ТЦ «Славянский».

Там он убил двух человек, супруге удалось скрыться. После этого он пришел к месту проживания бывшей жены и сына, зашел в офис на первом этаже дома, где работали родственники и знакомые его зятя, и убил еще двух мужчин. После он вышел на улицу и выстрелил в своего 35-летнего сына, стоявшего на балконе, но тот успел укрыться в квартире. Позже мужчина проник в автомобиль родственников и покончил с собой.

Татьяна Ручкина

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