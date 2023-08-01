Главные анонсы 1 августа

В Москве президент Владимир Путин проведет встречу с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко.

Сотрудникам Министерства спорта России запретят пользоваться айфонами.

В России будет запущен сервис единой электронной визы для иностранных граждан.

В России начнется безвизовый туристический обмен с Китаем и Ираном.

Начнет функционировать новая форма национальной валюты — цифровой рубль.

Повысится утилизационный сбор на ввозимые для перепродажи автомобили. Его размер увеличится в диапазоне от 1,7 раза до 4,8 раза, для электробусов — в 8,7 раза.

В Нью-Йорке (США) состоится пленарное заседание в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В России начнется автоматический перерасчет пенсий для 9,5 млн пенсионеров, работавших в 2022 году.

Райффайзенбанк временно прекратит прием и покупку наличных долларов и евро в кассах банка у физлиц. Также Райффайзенбанк установит комиссию в 1% при внесении наличных на сумму до 200 тыс. руб. в кассах кредитной организации. Минимальный размер комиссии составит 300 руб.

В России будут снижены пошлины на экспорт зерновых.

В России увеличиваются пошлины на экспорт подсолнечного шрота.

Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге власти планируют ввести курортный сбор, который составит 100 руб. в день для взрослых туристов, живущих в гостиницах более суток.

В Абхазии вступит в силу решение о 20-кратном увеличении штрафа за нахождение в общественных местах в купальных костюмах или в обнаженном виде.

Что ждет россиян в августе 2023 года — в материале «Ъ».