Вечером 31 июля ВСУ атаковали три поселка в Белгородской и Курской областях, повреждены несколько домов и электросети

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале об обстреле со стороны Украины села Ржевка Шебекинского городского округа. Обошлось без пострадавших. Осколками снарядов повреждены три частных дома.

Как уточнил глава региона, в жилых домовладения выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи. «Аварийные бригады и оперативные службы выехали на место. Информация по разрушениям уточняется»,- написал господин Гладков.

Также вечером 31 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в соцсетях о двух обстрелах ВСУ. Так, в поселке Теткино Глушковского района зафиксировали пять прилетов в районе улицы Белопольской. На ней «повреждено несколько домовладений». А в поселке Краснооктябрьский насчитали четыре прилета. Из-за повреждения линии электропередачи этот населенный пункт обесточен. «Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению»,- заверил господин Старовойт.

О том, что еще происходило в макрорегионе в связи с ходом СВО, смотрите в хронике «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий