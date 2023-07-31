В Липецке возбуждено дело о неуплате строительной фирмой почти 100 млн рублей налогов

Управление Следственного комитета России по Липецкой области сообщило о возбуждении уголовного дела о неуплате налогов руководством строительной фирмы (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

По версии следствия, глава организации, специализирующейся на строительстве и ремонте, внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за 2018 – 2020 годы. Он якобы необоснованно завысил расходы, благодаря чему не доплатил в бюджет более 98 млн руб.

Преступление было выявлено во взаимодействии с сотрудниками регионального УФНС. В СКР не раскрыли название фильмы. Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Следствие устанавливает имущество гендиректора и фирмы для ареста.

Сергей Толмачев