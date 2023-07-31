В четырех школах Геленджика установят системы охранной сигнализации за 27 млн рублей

В четырех школах Геленджика монтируют системы охранной сигнализации. Как сообщает в своем Telegram-канале мэр Алексей Богодистов, из городского бюджета на работы выделили 17 млн руб., еще 10 млн руб. поступили по линии ЗКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

Речь идет о школах № 2, 5, 12 и 17. Все работы в них планируют завершить до начала учебного года.

Сейчас сотрудники Росгвардии в составе комиссий проверяют объекты образования. Все они оборудованы «тревожными» кнопками, установлено ограждение и посты охраны. Предварительные результаты проверок мэр обсудил с начальником Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю генерал-майором Александром Решетниковым.

В текущем курортном сезоне ведомство расширило маршруты патрулирования. Теперь в них входит и набережная.

Татьяна Ручкина

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