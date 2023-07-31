В Комсомольском микрорайоне Краснодара на сутки отключат горячую воду

В связи с необходимостью врезки нового участка к магистральной тепловой сети в Комсомольском микрорайоне Краснодара в полночь 1 августа на сутки приостановят горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Горячая вода вернется в дома жителей микрорайона в ночь с 1 на 2 августа. Работы выполнят специалисты «Краснодартеплоэнерго».

Во время реконструкции по направлению «ТЭЦ-КМР» в прямом и обратном направлениях специалисты заменили более 2,9 км труб с увеличением их диаметра с 600 до 700 мм. Это снизит риск аварийных отключений горячей воды и позволит подавать жителям микрорайона больший объем теплоносителя.

Для восстановления дорожного полотна после реконструкции магистральной сети до 31 августа на участках улиц Пашковской, Трамвайной, Восточной и 2-й Заречной ограничено движение транспорта. Оно перекрыто по улицам 2-й Заречной (от ул. Онежской до 1-го Онежского проезда) и Пашковской (от ул. Восточной до ул. Трамвайной).

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram