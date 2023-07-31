В Курской области из-за обстрелов со стороны Украины обесточен поселок и повреждены дома

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об очередных обстрелах со стороны Украины приграничных поселков Глушковского района.

Так, в Теткино зафиксированы пять прилетов в районе улицы Белопольской. Повреждены, по словам губернатора, «несколько домов». Глава региона пообещал помочь жителям с восстановлением.

На другой поселок Краснооктябрьский пришлось четыре прилета. Снаряд повредил линии электропередачи, из-за чего населенный пункт остался без света. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению, добавил господин Старовойт.

Приграничные районы Курской области регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины. В субботу, 29 июля, в Теткино упало 11 снарядов. Повреждение получил один жилой дом, поселок остался без света. Из-за атак в Курской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В регионе запрещены массовые мероприятия и использование беспилотников.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж