Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Курской области из-за обстрелов со стороны Украины обесточен поселок и повреждены дома

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об очередных обстрелах со стороны Украины приграничных поселков Глушковского района.

Так, в Теткино зафиксированы пять прилетов в районе улицы Белопольской. Повреждены, по словам губернатора, «несколько домов». Глава региона пообещал помочь жителям с восстановлением.

На другой поселок Краснооктябрьский пришлось четыре прилета. Снаряд повредил линии электропередачи, из-за чего населенный пункт остался без света. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению, добавил господин Старовойт.

Приграничные районы Курской области регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины. В субботу, 29 июля, в Теткино упало 11 снарядов. Повреждение получил один жилой дом, поселок остался без света. Из-за атак в Курской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В регионе запрещены массовые мероприятия и использование беспилотников.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...