Полицейские установили личность девушки, катавшейся обнаженной на крыше BMW в Краснодаре

Девушкой, катавшейся в Краснодаре на крыше BMW, оказалась 18-летняя жительница Сочи. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, в ее действиях усматриваются признаки административного правонарушения.

Полицейские также установили личность водителя иномарки, который опасно маневрировал по улицам. 22-летний житель Сочи нарушал ПДД и перевозил девушку на крыше машины.

Правонарушение полицейские выявили в соцсетях. Компания молодых людей устроила заезд в районе Восточного обхода Краснодара. Несколько девушек были обнажены. При этом, когда им сделал замечание пенсионер, молодые люди попытались его избить.

Водителя иномарки оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров. Всем участникам правонарушения грозит до 12 тыс. руб. штрафа и до 15 суток ареста. По факту беспорядков на улицах города проводится проверка. Доклад об установленных обстоятельствах запросил глава СКР Александр Бастрыкин.

Татьяна Ручкина

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