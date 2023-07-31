Кубань стала лидером по площади пригодных для жилищного строительства земель

Краснодарский край стал лидером среди регионов РФ по площади земель, пригодных для жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, больше всего земельных участков и территорий выявлено в Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах. По площади лидируют Приволжский, Сибирский и Центральный округа. Помимо Кубани наибольшая площадь таких земель в Свердловской и Московской областях.

Для повышения эффективности использования земли Росреестр с 2020 года реализует проект «Земля для стройки». В рамках него ведомство формирует информационную базу выявленных земельных участков, пригодных для строительства. По итогам прошлого года было выявлено 103 тыс. га земель. К 1 июля в «Банке земли» находилось уже более 55 тыс. участков и территорий общей площадью более 120 тыс. га. Потенциально на выявленных территориях можно построить более 455 млн кв. м жилья.

«В перспективе они могут быть использованы для строительства как многоквартирного, так и индивидуального жилья. Подробный анализ территорий, который проводит Росреестр, позволит создать заделы на будущее и увеличить градостроительный потенциал»,— отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Татьяна Ручкина

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