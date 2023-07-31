В водоканале рассказали о причинах перебоев с водоснабжением в Новороссийске

В Новороссийске чаще стали случаться перебои в подаче воды. Главный инженер МУП «Водоканал» Вячеслав Ткачев рассказал «Нашей газете — Новороссийск», в чем причины возникшей проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Одной из них Вячеслав Ткачев назвал беспрецедентный турпоток. В этом году количество отдыхающих побило рекорды, отели и гостиницы заняты на 85–90%. Туристы потребляют больше воды, чем местные жители, которые находятся в будние дни на работе. При этом подача воды в городе не изменилась. Сейчас из всех источников — каптажей, Неберджаевского водохранилища, Пенайских источников и Троицкого группового водовода — подается около 120 тыс. кубов в сутки. При этом, по словам Вячеслава Ткачева, необходимо как минимум 140–145 кубометров.

Второй причиной перебоев с водой в городе является горный рельеф, где перепады высоты составляют около 90 м. Из-за нехватки давления вода, по словам жителей, до верхних этажей не доходит.

«Все водоснабжение завязано на резервуарном парке, где выравнивается давление. В противном случае трубы будут просто рваться. Мы не можем технологически подавать воду круглосуточно на верхние этажи. Из-за особенностей рельефа. Поэтому все новостройки сейчас оснащены накопительными баками»,— отметил Вячеслав Ткачев.

При этом около 60% сетей в Новороссийске находится в неудовлетворительном состоянии. Из 770 км труб в городе необходимо заменить более 450 км. За один год такой объем работ выполнить нельзя, в том числе из-за невозможности выделить сразу на них большое количество денег.

Решить проблему надеются за счет включения Новороссийска в федеральную программу, по которой появится возможность провести капремонт около 40 км водопровода. К 2024 году планируют завершить строительство новых линий Троицкого группового водовода.

Татьяна Ручкина

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