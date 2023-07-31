В Крыму будут судить ведущего специалиста Госкомрегистра за получение взятки

Ведущий специалист Госкомрегистра из Раздольненского района пойдет под суд. Ее подозревают в получении 111 тыс. руб. взятки и незаконной регистрации права собственности на землю. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по Крыму.

Женщина вопреки закону зарегистрировала право собственности индивидуального предпринимателя на земельный участок площадью 14,76 га и внесла в единый госреестр заведомо недостоверные сведения. За услугу она получила взятку в размере 111 тыс. руб.

Расследование уголовного дела в отношении ведущего специалиста Раздольненского районного отдела Госкомрегистра завершено. При обысках в ее рабочем кабинете были изъяты деньги, служебная и другая документация, подтверждающая факт преступления. Уголовное дело в отношении взяткодателя уже рассматривается в суде.

Татьяна Ручкина

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