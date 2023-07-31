Воронежский «Центрторг» ушел в убыток за первые шесть месяцев 2023 года

ПАО «Центрторг», зарегистрированное в Воронеже, закончило первое полугодие 2023 года с убытком в 13,6 млн руб. В первом полугодии 2022-го компания отчитывалась о чистой прибыли в 30,4 млн руб. Это следует из ее бухгалтерской документации. Выручка «Центрторга» сократилась на 100 млн руб.: с 1,4 млрд руб. до 1,3 млрд руб.

Себестоимость продаж по итогам шести месяцев 2023 года составила 1 млрд руб., в аналогичном периоде 2022-го — 1,1 млрд руб. Прибыль от продаж снизилась втрое: с 60,3 млн руб. до 20,4 млн руб.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2022 года составляла 89,6 млн руб., на 30 июня 2023-го — 78,3 млн руб. Кредиторская за полгода снизилась с 264,6 млн руб. до 249,8 млн руб.

Ранее стало известно, что ПАО «Центрторг» направит основную часть прибыли за 2022 год в размере 26,5 млн руб. на реконструкцию сети магазинов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Центрторг» зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Уставный капитал — 24,4 млн руб. В его состав, по собственным данным, входят торгово-закупочная база, несколько крупных торговых центров («Северный», «Дон»), оптовый склад алкогольной продукции. Согласно последнему квартальному отчету, 55,59% акций ПАО — у председателя совета директоров Владимира Дударева, 34,9% — у его зама Алексея Сухарева, 3,7% — у Аллы Сухаревой, 2,5% — у Алемпиады Дударевой, по 0,32% — у детей господина Дударева, Татьяны Родькиной и Дмитрия Дударева, 0,016 — у Ильи Родькина. Управляет обществом ООО «КФ Центрторг» господ Дударева и Сухарева, его гендиректор — Сергей Кастрюлев.

Алина Морозова

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