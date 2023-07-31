Главные новости за 31 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Тамбов

ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене в отношении трех воронежцев, которые могли передавать информацию запрещенной в РФ организации «Правый сектор».

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков пригрозил увольнением главе Старооскольского городского округа Андрею Чеснокову за «непорядочный» ответ жителям.

На выборы совета народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области седьмого созыва по округу №11 выдвинулись восемь мужчин по фамилии Вахтин.

Курский губернатор Роман Старовойт назвал предложения ряда областных депутатов о распределении регионального бюджета «популистскими».

Бывшего главу «Тамбовавтодора» Дмитрия Попова полицейское следствие подозревает в растрате 140 млн рублей.

Избирательная комиссия Воронежской области зарегистрировала всех пятерых кандидатов, выдвинутых на выборы губернатора.

Белгородские предприниматели Владимир Тебекин и Геннадий Бобрицкий готовы возместить ущерб в 661 млн руб. по делу о мошенничестве.

Курская «Грибная радуга» решила закупить систему очистки воздуха за 200 млн руб. после жалоб жителей региона на неприятный запах.

Московское ООО «Лидер» обжалует два конкурса по выбору подрядчика для ремонта дорог в Белгородской области на 1 млрд руб.

Белгородские власти не могут найти «порядка 250» владельцев пострадавшего или разрушенного при обстрелах жилья. Они планируют продолжить эту работу до 1 сентября.