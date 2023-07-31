На жителя Новороссийска завели дело за убийство супруги в подъезде многоэтажки

В отношении жителя Новороссийска возбудили уголовное дело за убийство супруги в общем коридоре многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Семейная пара проживала в одной из квартир в жилом доме на проспекте Дзержинского. 29 июля с 5 до 6 часов утра между супругами произошла ссора на бытовой почве, в процессе которой они вышли из квартиры в общий коридор. Там 41-летний мужчина ударил ножом в спину своей 37-летней супруги. Она попыталась убежать от мужа, но он догнал ее и ударил еще один раз в грудь. От полученных повреждений женщина скончалась. После ее смерти мужчина бросил нож на месте преступления и скрылся, но его задержали сотрудники Росгвардии.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Его заключили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия для закрепления собранных доказательств. Мужчина полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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