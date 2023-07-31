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Ярославский губернатор прокомментировал арест экс-главы регионального фонда капремонта

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил журналистам, что результаты внутренней проверки правительства стали причиной для возбуждения уголовного дело в отношении бывшего директора регионального фонда содействия капремонту МКД Романа Гайнутдинова.

Бывший директор ярославского фонда капремонта Роман Гайнутдинов (на трибуне)

Бывший директор ярославского фонда капремонта Роман Гайнутдинов (на трибуне)

Фото: Ярославская областная дума

Бывший директор ярославского фонда капремонта Роман Гайнутдинов (на трибуне)

Фото: Ярославская областная дума

«Правительство Ярославской области в рамках работы по борьбе с коррупцией проводило собственную проверку деятельности регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов за период 2021-2022 годов. Результаты нашей проверки и все материалы по ней уже направлены в следственные органы. Факты проверки подтверждены следственным комитетом и легли в основу возбужденного уголовного дела»,— сказал господин Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле заключен под стражу Роман Гайнутдинов, занимавший пост директора фонда капремонта с 2019 по 2023 год. Он подозревается в преступлениях по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере) и ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Алла Чижова

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