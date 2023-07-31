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В Сочи водитель без прав опрокинул автомобиль на тротуар и убил пешехода

В Сочи «ВАЗ» от превышения скорости опрокинулся на тротуар и нанес одному из пешеходов травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ночью 31 июля на улице Голубые Дали в Адлерском районе Сочи 19-летний водитель «ВАЗ» без водительского удостоверения наехал на бордюр. От удара автомобиль опрокинулся на тротуар, по которому шли 46-летняя женщина и 48-летний мужчина.

Пострадавшие были госпитализировали. Однако женщина скончалась в медучреждении.

Татьяна Ручкина

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