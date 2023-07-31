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Полиция ищет водителя «Нивы», сбившего подростка на питбайке в Усть-Лабинском районе

В Усть-Лабинском районе произошло авария, в которой пострадал подросток. Водитель, сбивший его, скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Авария произошла 31 июля около 6 часов утра. Водитель «Нивы» превысил на грунтовой дороге безопасную скорость и столкнулся с питбайком, за рулем которого находился подросток. Мужчина скрылся с места ДТП, его разыскивает полиция. Подростка с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Госавтоинспекторы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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