Венгерская оппозиция не смогла проголосовать по поводу вступления Швеции в НАТО

Члены парламента Венгрии не смогли провести голосование по вопросу о приеме Швеции в НАТО. На внеочередное заседание, собранное по инициативе оппозиции, не приехали представители правящей коалиции партий «Фидес» и христианских демократов (контролируют 136 мест из 199), из-за чего на встрече не было кворума.

Вместо голосования, для которого не набралось нужного количества депутатов, на встрече прошло обсуждение вопросов внутренней и внешней политики, сообщает издание HVG. По данным HVG, лидер каждой фракции мог сделать краткий комментарий, но «в основном они говорили сами за себя, так как скамьи выступавших членов правительственной партии были пусты».

Один из лидеров оппозиции — глава движения «Momentum» — Ференц Геленсер во время своего выступления заявил: «Где представители правительства, почему они не представляют своих избирателей, почему они забирают свою зарплату, если не ходят на работу?». По его словам, такое поведение членов правительства сигнализирует о том, что правящие партии не заинтересованы в безопасности Венгрии и расширении НАТО. Он отметил, что «никто не поддерживает войну», а «правительство едет в Брюссель, чтобы проявить жесткость, но падает на колени перед Россией и Турцией».

7 июля венгерский парламент завершил весеннюю сессию и ушел на каникулы, после чего 49 лидеров оппозиционных партий выступили с инициативой созвать внеочередное заседание. Венгрия и Турция — единственные страны, не ратифицировавшие вступление Швеции в альянс. ФИДЕС вместе с христианскими демократами заявляла, что планирует рассмотреть вопрос вступления Швеции в НАТО только осенью.

Полина Мотызлевская