В Краснодаре осудили 23 автоподставщиков за 17 преступлений

Ленинский районный суд Краснодара осудил 23 мужчин за 17 преступлений в сфере автострахования и ущерб в 10 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Организаторы изучили порядок страховых выплат по договорам ОСАГО. Они инсценировали ДТП, при этом привлекая других участников, в том числе за деньги. После они обращались в страховые компании за возмещением ущерба.

В зависимости от роли каждого из мужчин в совершении преступлений суд оштрафовал их в размере от 20 до 70 тыс. руб., назначил до 1,5 лет исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Некоторым было назначено условно до 3,5 лет лишения свободы, другим — от 3,5 до 4,5 лет колонии общего режима. Одного из участников группы по совокупности преступлений осудили на 10,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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