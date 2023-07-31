За полгода рост экономики Кубани составил 103%

В первом полугодии рост экономики Краснодарского края составил 103%. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Мы наглядно видим, что выбранная нашим регионом стратегия поддержки бизнеса путем обширной и гибкой системы мер сработала. Например, индекс промышленного производства составил 111,7 процента»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Наибольший рост за полгода показала сфера строительства — на 12,6%. Также в лидерах оказались отрасли общественного питания (7,1%), транспортного комплекса (6,8%) и розничной торговли (5,6%).

Положительные макроэкономические тенденции позволяют Краснодарскому краю оставаться в числе регионов с ведущими экономиками РФ. На рынке труда региона фиксируется низкий уровень безработицы — 0,4%, а реальная зарплата выросла в среднем до 8,7%.

Татьяна Ручкина

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