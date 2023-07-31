Microsoft начала блокировать пользователей Xbox с эмуляторами

Американская корпорация Microsoft начала банить тех пользователей консолей Xbox Series X/S, которые используют сторонние эмуляторы. Для использующих эмуляторы предусмотрена блокировка аккаунта на 15 суток.

Microsoft стала бороться с эмуляторами на консолях Xbox с апреля 2023 года, закрыв возможность запуска основных эмуляторов. Тогда решения связывали с позицией Nintendo, которая неоднократно просила об этом Microsoft. Пользователи консолей Xbox нашли выход из положения и стали запускать эмуляторы не из пользовательского режима Xbox Series X/S, а из режима разработчиков. Как сообщают некоторые пользователи, Microsoft забанила их уже на этапе скачивания дистрибутива эмулятора.

Ранее Microsoft объявила о замене в сентябре подписки Xbox Live Gold на Game Pass Core, а также о подписании соглашения с Sony о выпуске игр Call of Duty на консолях PlayStation.

Евгений Федуненко